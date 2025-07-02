В Совфеде обратились с предупреждением к диаспорам

Сенатор Клишас: Этнические диаспоры не вправе диктовать свои правила России

Этнические диаспоры, отказывающиеся соблюдать российские законы, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никакие диаспоры не вправе «диктовать свои правила» России и ее гражданам. «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — предупредил Клишас.

Ранее в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. Спецназ остановил Mercedes-Benz G-класса, в котором ехал Шахин с сыном Мутвалы, посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза».

Пытаясь скрыться, управлявший внедорожником Мутвалы наехал на сотрудника ФСБ и сбил его с ног. Силовик получил ушиб головы.

Позднее стало известно, что Шахина Шихлинского отпустили после допроса.