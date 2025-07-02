Родителей российских школьников предупредили о новой мошеннической схеме

IT-эксперт Бориславский: Мошенники представляются родителям сотрудниками школ

В июле-августе в школах традиционно начинается распределение детей по классам на новый учебный год — особенно это актуально для первоклассников, пятиклассников и десятиклассников, которые переходят в профильное обучение, и этим моментом стараются пользоваться злоумышленники, сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О новой мошеннической схеме он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Злоумышленники звонят родителям и представляются сотрудниками школы или даже министерства образования, после чего уточняют идет ли ребенок, например, в пятый класс.

«Если вы подтверждаете — попадаетесь в воронку доверия. Дальше все звучит правдоподобно: "Ваша школа уже сформировала списки, но нам нужно сверить данные с региональной базой. Иначе ребенок может не попасть в класс — его просто не зачислят, не хватит мест". На фоне естественного волнения родителя это срабатывает как триггер. Вам говорят: "Сейчас придет СМС с Госуслуг. Это порядковый номер ребенка в областном списке. Просто продиктуйте, и все — мы вас внесем"», — поделился спикер.

На деле никакого списка не существует, а СМС является кодом подтверждения для доступа к аккаунту взявшего трубку на «Госуслугах», через который можно получить доступ ко множеству персональных данных, оформить услуги от его имени, вплоть до оформления займов, предостерег Бориславский.

Сценарий с опорой на "школьную" тему выглядит крайне реалистично: он совпадает по времени с реальными процессами в школах, использует бюрократическую риторику ("межведомственная сверка", "областной список", "порядковый номер"), и создает ощущение срочности и страха: "иначе ребенок не попадет в класс" Даниил Бориславский IT-эксперт

Никакие государственные органы не будут требовать СМС-коды по телефону, отметил эксперт. Он призвал не диктовать их по телефону и перепроверять любую подобную информацию напрямую: самостоятельно звонить в школу или задавать вопросы в личном кабинете «Госуслуг», на сайте образовательного учреждения, в родительских чатах.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им совместный просмотр кино на специальной интернет-платформе.

