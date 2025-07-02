Россиян предупредили о схемах обмана в центрах по ремонту техники

Роскачество: Центры по ремонту техники могут подменять детали на китайскую копию

Недобросовестные сервисные центры по ремонту техники могут подменять запчасти на дешевые китайские аналоги, выдавая их за оригинальные, рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» специалисты предупредили россиян об этой и других схемах обмана.

«Клиенту предлагают выбор: дорогой оригинал или более доступный аналог. Однако в обоих случаях устанавливают дешевую копию по цене оригинала, а разницу забирают себе. Такая схема особенно часто встречается при ремонте телефонов и ноутбуков», — рассказали эксперты.

Еще одной схемой обмана в Роскачестве назвали создание мошенниками сайтов, которые имитируют официальные сервисные центры популярных брендов.

«Они привлекают клиентов выгодными предложениями и высокими позициями в поисковой выдаче. При обращении клиентам сообщают о бесплатном выезде курьера для диагностики, при этом реального сервисного центра по указанному адресу не существует. Технику забирают под предлогом ремонта, после чего мошенники перестают выходить на связь. В результате клиент теряет и технику, и деньги», — добавили специалисты.

Еще одна схема обмана: из техники извлекают ценные комплектующие, заменяя их на нерабочие или менее производительные. Например, из видеокарты могут выпаять чипы памяти, а из ноутбука — дорогостоящие микросхемы, заменив их на более дешевые, неисправные или вообще оставив пустое место. В итоге клиент получает «отремонтированную» технику, которая работает хуже, чем до ремонта эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества

Также мошенники, по данным Роскачества, вводят своих жертв в вечное ожидание.

«Вначале сервисный центр обещает быстрый ремонт, например, за один день и наличие всех необходимых запчастей на складе. После приема техники в ремонт выясняется, что запчасти "пропали" и сроки ремонта отодвигаются на неопределенный срок. Клиенту предлагают ускорить процесс за отдельную плату, вынуждая его платить за то, что изначально было обещано бесплатно», — объяснили схему эксперты.

В случае отказа от ремонта после оглашения цены клиент рискует столкнуться с вымогательством — сервисный центр может потребовать оплату за «диагностику» или начать угрожать, добавили собеседники «Ленты.ру». Кроме того, аферисты могут сообщить жертве о несуществующей поломке.

Клиент обращается в сервисный центр с несерьезной проблемой. Однако через некоторое время ему перезванивают и сообщают о выявлении новых, более серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Сумма ремонта увеличивается в разы, хотя на самом деле никаких дополнительных поломок не было эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества

Специалисты Роскачества отметили, что сложная электроника состоит из множества взаимосвязанных деталей, поэтому, если из строя выходит одна, то недобросовестный мастер может попытаться извлечь пользу, выдав исправные компоненты за неисправные.

«К сожалению, в сфере ремонта техники нередко встречаются ситуации, когда целью мастера становится не решение проблемы клиента, а получение максимальной прибыли любыми способами. Моральные принципы отходят на второй план, а честность и качество работы приносятся в жертву жажде наживы. Мой совет — всегда внимательно изучайте отзывы, начиная с негативных. Они помогут составить более объективное представление о мастере или сервисе», — заключил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее в компании F6 сообщили, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им совместный просмотр кино на специальной интернет-платформе. Так они присылают для подключения ссылку, по которой требуется оплатить подписку.