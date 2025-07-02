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07:03, 2 июля 2025Ценности

43-летняя теннисистка Серена Уильямс разделась до трусов на яхте и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CIAO PIX / BACKGRID / Legion-Media

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс разделась до трусов и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летнюю спортсменку заметили на яхте у берегов Сардинии, Италия. Так, она попала в объективы папарацци в облегающей майке горчичного цвета и черных плавках. Кроме того, волосы американки были убраны в пышный хвост, а на шее присутствовало ожерелье.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу фигуры знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Похоже, Серена взяла перерыв в спорте», «Немного прибавила в весе», «Пожалуйста, прикройся», «Естественная женщина! Редкость», «Хорошая форма для матери, я бы сказала», «Я думаю, она выглядит великолепно. Не каждая женщина хочет быть с силиконовой грудью и ягодицами», — высказывались пользователи.

В июне прошлого года Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов.

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