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16:41, 19 июня 2024Ценности

Теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов

Теннисистка Серена Уильямс делает RF-лифтинг живота после родов для стройности

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя спортсменка поделилась видео, которое записала в кабинете косметолога. На размещенных кадрах она предстала в вязаном кроп-топе и юбке. Знаменитость запечатлела на камеру , как специалист делает ей RF-лифтинг живота. «Я вижу прогресс, когда моя кожа возвращается в норму, и вместе с ней возвращается моя уверенность. Мое тело никогда не будет прежним, потому что в моей жизни недавно появились два удивительных человека», — рассказала она.

Также Уильямс призналась, что принимает свое тело таким, какое оно есть. «Мне всегда будут нравиться мои шрамы и растяжки после рождения детей», — заявила она.

В феврале Уильямс показала фигуру в купальнике во время отдыха на яхте. Тогда теннисистка стояла перед камерой в полный рост, держа на руках рожденную в августе прошлого года дочь.

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      Мария Винар
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