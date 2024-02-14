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07:50, 14 февраля 2024Ценности

Теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в бикини

Фото: @serenawilliams

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в купальнике во время отдыха на яхте. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя спортсменка предстала перед камерой в полный рост, держа на руках рожденную в августе 2023 года дочь. При этом она примерила белое бикини, включавшее в себя топ с косточками и широкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и V-образные трусы с заниженной талией.

Знаменитость уложила волосы в высокий небрежный пучок и надела солнцезащитные очки. «Любить себя очень важно. Я считаю, что мне нужно напоминать себе об этой любви на всех этапах моей жизни. Сейчас мне нравится, что мое тело не идеально. (...)» — указала в подписи Уильямс.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. Она позировала в желтом купальнике, оформленном абстрактным красным принтом и завязками.

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      Карина Черных
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