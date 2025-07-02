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07:03, 2 июля 2025Забота о себе

Пожилая пара поделилась секретами ежедневного секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Проживающие в Великобритании 54-летняя Мариана и 59-летний Оуэн поделились секретами, позволяющими им заниматься сексом ежедневно спустя 11 лет отношений. Историю пожилой пары опубликовало издание The Guardian.

По словам Марианы, чтобы поддерживать ежедневный режим, они часто занимаются сексом по-быстрому, но она всегда получает оргазм. «Никто из нас не ждет часового сеанса любви. Нам нравится заниматься этим каждый день, но иногда мы пропускаем день, если плохо себя чувствуем. Когда мне исполнилось 50, мой режим сна изменился, и если он тоже не спит, мы занимаемся сексом посреди ночи», — рассказала женщина.

Когда у нее наступила менопауза, пара просто стала использовать больше смазки для устранения сухости влагалища. Когда же обоих стали мучить боли в суставах, партнеры начали ограничиваться позами по-собачьи, миссионерской и позой «ложки».

В свою очередь, Оуэн сравнил потребность в сексе с потребностью в еде. «Иногда вы голодны и просто берете сэндвич; каждый прием пищи не может быть гурманским опытом, но вам все равно нужно есть. Мы переносим ту же философию в сексуальную жизнь. Не каждый раз, когда мы занимаемся любовью, запомнится на века, но голод нужно утолить», — признался он.

В какой-то момент нам стало интересно, как часто мы это делаем, поэтому мы завели дневник и записывали происходящее в спальне: дату, время, обстоятельства и довольно интимные детали, например, позы. В тот конкретный год, наш третий год вместе, мы занимались сексом около 800 раз. Сейчас мы далеки от этих цифр, но все еще, вероятно, занимаемся сексом 400-500 раз в год

Оуэн

При этом роман Марианы и Оуэна начался с измены — он познакомился с женщиной, будучи в браке уже 15 лет. От жены Оуэн ушел уже через месяц.

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