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06:36, 2 июля 2025Из жизни

Спортсменом с обнажившимся во время забега пенисом заинтересовались бренды нижнего белья

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Petr David Josek / AP

Два бренда нижнего белья предложили сотрудничество бегуну, у которого во время забега порвались трусы. Об этом пишет OutKick.

Американский бегун Крис Робинсон в июне стал победителем соревнований Ostrava Golden Spike в Чехии. Спортсмен с отрывом в 0,06 секунды выиграл забег на 400 метров с барьерами. На середине дистанции у бегуна порвались трусы, и оставшуюся часть трассы он бежал с обнажившимся пенисом. Победу Робинсон отпраздновал, сделав сальто.

Несмотря на явный дискомфорт, Робинсон продемонстрировал впечатляющую концентрацию. Его время оказалось всего на 0,1 секунды хуже личного рекорда. Видеоролик, на котором Робинсон финиширует, стал вирусным в соцсетях. После происшествия два бренда нижнего белья — Shinesty и Krakatoa — предложили спортсмену сотрудничество.

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Компании хотят, чтобы он прорекламировал их продукцию, специально разработанную для активных видов спорта. Как заявил CEO Krakatoa, их дизайн «исключает подобные конфузы благодаря особому крою». По данным СМИ, Робинсон уже ведет переговоры о возможных контрактах.

Ранее в похожую ситуацию попал итальянский прыгун с шестом Антони Аммирати во время летних Олимпийских игр в Париже. После того как он сбил пенисом планку, ему предложили раздеться за деньги на стриме для порносайта.

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