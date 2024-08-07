Участники Олимпиады в Париже признались в создании порноконтента. Что заставляет спортсменов обнажаться перед камерой?

Олимпиада в Париже преподнесла зрителям немало сюрпризов. Скандальная церемония открытия и отравление атлетов после заплыва в Сене были только началом. Сразу несколько спортсменов из разных стран признали, что создают платный эротический контент на нашумевшей платформе OnlyFans. Среди решивших подзаработать на демонстрации спортивного тела атлетов оказались гребцы, ныряльщики и прыгуны. «Лента.ру» попыталась выяснить, что заставляет олимпийцев переходить в порноиндустрию.

Гребец из Новой Зеландии решил создавать порноконтент, чтобы заработать

34-летний гребец из Новой Зеландии Робби Мэнсон рассказал журналистам о своем профиле на платформе для взрослых в начале августа. Он подчеркнул, что деньги от подписок на OnlyFans значительно увеличили его доход.

Я получаю в два раза больше, чем мог бы получать просто как спортсмен. Трактуйте это как хотите, но сейчас я зарабатываю на OnlyFans больше, чем на гребле Робби Мэнсон гребец из Новой Зеландии

При этом Мэнсон считает, что тем, кто решился на подобный шаг, нужно рассказывать об этом, «быть по-настоящему открытыми», потому что «любая реклама — это хорошая реклама». Спортсмен не захотел рассказывать, что именно он выкладывает на своей страничке, назвав это «художественной наготой». «Я не хочу слишком много об этом говорить, — объяснил он. — Думаю, людям следует подписаться, если они хотят знать, что именно там есть».

Мэнсон открыто признал, что к съемке эротического контента его подтолкнули скромные заработки. По его словам, гребцам приходится конкурировать за спонсоров с более популярными видами спорта и более известными спортсменами. Финансирование от национальной ассоциации гребли Rowing New Zealand покрывает расходы на тренировки, но его недостаточно для жизни.

Мэнсон посоветовал другим спортсменам в похожей ситуации изучить свои возможности — особенно в том, что касается контента откровенного характера.

В британской сборной есть несколько атлетов, которые завели профили на OnlyFans

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Джек Лафер ведет профиль на OnlyFans с 2021 года. Причина, по его словам, в том, что, занимаясь профессиональным спортом, нельзя заработать достаточно денег.

Я сделаю все, чтобы заработать еще немного денег. У меня есть то, что нужно людям, и я с радостью им это продам Джек Лафер чемпион по прыжкам в воду

В 2012 году, когда Лафер только начинал карьеру, он получал 21 тысячу фунтов стерлингов в год, будучи в восьмерке лучших атлетов в своей категории. С тех пор прошло 12 лет, он получил три олимпийские медали, но его ежегодная зарплата почти не выросла. Сейчас она составляет 28 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).

По словам Лафера, прыжки в воду интересуют публику лишь во время олимпиад — то есть раз в четыре года. Все остальное время он почти не получает коммерческих предложений.

Джек Лафер, британский чемпион по прыжкам в воду Фото: @jacklaugher

Лафер признает, что 28 тысяч фунтов стерлингов — не самые плохие деньги, однако в других видах спорта атлеты куда успешнее с финансовой точки зрения. Так, например, участники Уимблдонского турнира получают 60 тысяч фунтов (6,5 миллиона рублей), даже если вылетают в первом раунде.

Заработки Лафера так разочаровали его отца, что тот сам предложил ему зарабатывать на эротических фото.

Мой отец говорил мне: «Ты выкладываешь что-то в соцсети, но когда продукт бесплатный, то продуктом становишься ты» Джек Лафер чемпион по прыжкам в воду

Сейчас подписка на аккаунт Лафера стоит 7,75 фунта стерлингов (842 рубля) в месяц. Можно также оставлять чаевые за понравившийся пост. Так, Лафер заработал 341 фунт стерлингов (37 тысяч рублей) на видео, в котором он принимает душ. При этом атлет не выкладывает целиком обнаженные фото, всегда скрывая зону паха.

Пловец Ноа Уильямс публикует эротический контент на OnlyFans с марта 2023 года. Он выкладывает лишь полуобнаженные снимки и видео и призывает фанатов «поддержать его олимпийское путешествие». За 14 месяцев 24-летний чемпион опубликовал 134 фотографии и 129 видео, на которых его гениталии прикрыты только полотенцем или носком.

Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту из Великобритании считает, что порно спасло ей жизнь

После окончания спортивной карьеры чемпионка мира Элиз Виктория Кристи погрузилась в тяжелую депрессию. Она не видела смысла в жизни, пристрастилась к алкоголю и занималась селфхармом. Ей пришлось продать дом, жить в машине и работать на трех работах. В 2022 году ее арестовали после очередной пьяной выходки. Тогда она обратилась к врачам и попросила о помощи.

Шорт-трекистка Элиз Виктория Кристи, бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Именно в тот период, будучи в затруднительном материальном положении, она решила присоединиться к платформе OnlyFans и зарабатывать на публикации откровенного контента. «Сейчас я зарабатываю на OnlyFans больше, чем в то время, когда работала на трех работах», — заявляет она.

Теперь бывшая спортсменка работает по шесть-семь часов в день, создавая контент для платформы. В будущем она планирует выучиться на парикмахера и косметолога. «Я не думаю, что OnlyFans — это навсегда. Но я понимаю, что это поможет мне в дальнейшем. Впервые в жизни я по-настоящему счастлива», — утверждает она.

Порносайт сделал предложение французскому прыгуну с шестом, сбившему планку пенисом

21-летний Антони Аммирати провалил одну из попыток в квалификации на Олимпийских играх в Париже, потому что сбил планку. Олимпиец не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Сначала он задел планку коленями, а затем окончательно сбил ее пенисом. Видео с прыжком Аммирати стало вирусным и разошлось по соцсетям.

Антони Аммирати, французский прыгун с шестом

В итоге спортсмен привлек внимание профессиональных создателей порноконтента. Вице-президент французского сайта для взрослых CamSoda Дарин Паркер решила сделать Аммирати предложение о сотрудничестве и прислала ему письмо.

Будь это моей обязанностью, я бы наградила тебя за то, что увидели все, — твой талант ниже пояса. Как любительница занятий, связанных с промежностью, охотно предложу тебе до 250 тысяч долларов в обмен на 60-минутное шоу по веб-камере, в котором ты покажешь свои прелести, но без всякой перекладины, конечно Дарин Паркер вице-президент CamSoda

Пока неизвестно, соблазнится ли Аммирати такой суммой. Однако прыгуны с шестом, так же как и чемпионы по прыжкам в воду, появляются в публичном пространстве лишь во время олимпиад, то есть раз в четыре года. Нынешний скандал для молодого спортсмена в эпоху хайпа и соцсетей — настоящий шанс прославиться и разбогатеть.