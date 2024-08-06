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16:14, 6 августа 2024Из жизни

Порносайт сделал предложение сбившему планку пенисом прыгуну с шестом

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сбившему пенисом планку прыгуну с шестом Антони Аммирати предложили раздеться за деньги на стриме для порносайта. Об этом пишет TMZ Sports.

Французский прыгун с шестом провалил одну из попыток в квалификации на Олимпийских играх в Париже, потому что сбил планку. 21-летний олимпиец не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Сначала француз задел планку коленями, а затем окончательно сбил ее пенисом. Видео с прыжком Аммирати стало вирусным и разошлось по соцсетям.

В итоге спортсмен привлек внимание профессиональных создателей порноконтента. Вице-президент французского сайта для взрослых CamSoda Дарин Паркер решила сделать Аммирати предложение о сотрудничестве и прислала ему письмо.

«Будь это моей обязанностью, я бы наградила тебя за то, что увидели все — твой талант ниже пояса. Как любительница занятий, связанных с промежностью, я бы с удовольствием предложила тебе до 250 тысяч долларов в обмен на 60-минутное шоу по веб-камере, в котором ты покажешь свои прелести, но без всякой перекладины, конечно», — написала Паркер. Пока неизвестно, соблазнится ли Аммирати такой суммой.

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Ранее Аммирати посетовал, что физически был полностью готов к соревнованиям, но допустил несколько технических ошибок в момент самого прыжка. Однако проигрыш не выбил спортсмена из колеи. «Условия были хорошими. Я впервые вышел на соревнования, не испытывая какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — прокомментировал инцидент прыгун.

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      Антонина Черташ
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