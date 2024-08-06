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05:05, 6 августа 2024Из жизни

Сбивший планку пенисом прыгун с шестом прокомментировал произошедшее

Сбивший планку пенисом французский прыгун с шестом прокомментировал инцидент

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати провалил одну из попыток в квалификации на Олимпийских играх в Париже, потому что задел планку пенисом. Его комментарий после произошедшего опубликовал Unilad.

21-летний спортсмен не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Сначала он задел планку коленями, а затем окончательно сбил ее половым органом. Это привело к тому, что спортсмен не смог попасть в финал соревнований и упустил шанс выиграть медаль.

Аммирати посетовал, что физически был полностью готов к соревнованиям, но допустил несколько технических ошибок в момент самого прыжка. Однако проигрыш не выбил спортсмена из колеи. «Условия были хорошими. Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — прокомментировал инцидент прыгун.

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Он добавил: «Я просто рад, что могу заставить людей улыбаться и смеяться. И кто знает, может быть, это станет началом чего-то удивительного!»

Действующим олимпийским чемпионом у мужчин в прыжках с шестом является швед Арман Дюплантис. На нынешних соревнованиях он квалифицировался в финал.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни в Париже. Причиной стало то, что спортсменка провела ночь за пределами деревни.

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      Антонина Черташ
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