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17:28, 5 августа 2024Спорт

Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

AS: парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни в Париже

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни в Париже. Об этом сообщает AS.

По информации издания, причиной стало то, что спортсменка провела ночь за пределами деревни. В результате парагвайская сторона потребовала от Алонсо немедленно покинуть Олимпийскую деревню, поведение пловчихи назвали неподобающим.

На Олимпиаде в Париже Алонсо приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем. Она выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место.

Ранее чемпион Игр‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон пожаловался на условия проживания в Олимпийской деревне. Он указал на отсутствие кондиционеров в номерах и ушел спать на улицу.

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      Анастасия Борисова
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