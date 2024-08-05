Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

AS: парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни в Париже

Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни в Париже. Об этом сообщает AS.

По информации издания, причиной стало то, что спортсменка провела ночь за пределами деревни. В результате парагвайская сторона потребовала от Алонсо немедленно покинуть Олимпийскую деревню, поведение пловчихи назвали неподобающим.

На Олимпиаде в Париже Алонсо приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем. Она выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место.

Ранее чемпион Игр‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон пожаловался на условия проживания в Олимпийской деревне. Он указал на отсутствие кондиционеров в номерах и ушел спать на улицу.