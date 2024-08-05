Чемпион Парижа-2024 решил поспать на улице из-за жары в олимпийской деревне

Чемпион Игр-2024 пловец Чеккон спал на улице из-за жары в олимпийской деревне

Чемпион Олимпийских игр‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон решил поспать на улице из-за жары. Отдыхающего на траве спортсмена заснял и выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) саудовский гребец Хусейн Алиреза.

На кадрах Чеккон лежит на полотенце на траве и спит. Алиреза указал, что это произошло в парке на территории олимпийской деревни.

Ранее Чеккон пожаловался на жару в комнатах спортсменов из-за отсутствия кондиционеров. Также он выразил недовольство качеством питания атлетов.

Чеккон завоевал золото на дистанции 100 метров на спине. В эстафете четыре по 100 вольным стилем он стал бронзовым призером.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.