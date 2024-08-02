Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Катержина Синякова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Динамо Мх
1:0
Завершен
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Новак Джокович
2:0
Завершен
Стефанос Циципас
Олимпиада (м)
Трабзонспор
1:0
Завершен
Ружомберок
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ботев П
0:4
Завершен
Панатинаикос
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
06:30, 2 августа 2024Спорт

Итальянский пловец сравнил уровень организации Олимпиады в Париже с Играми в Токио

Пловец Чеккон заявил, что уровень организации ОИ в Токио выше, чем Игр в Париже

Фото: Grace Hollars / Reuters

Итальянский пловец Томас Чеккон сравнил уровень организации Олимпиады-2020 в Токио с Играми-2024 в Париже. Его слова приводит La Repubblica.

По его словам, в Японии соревнования были организованы лучше. «В деревне отсутствует кондиционер, невыносимо жарко, плохо кормят. Многие из-за этого съехали. Сначала — дождь, затем — жара, мы не высыпаемся. Вода в бассейне медленная. От этого всего устаешь, это не проходит бесследно», — заявил спортсмен.

Чеккон на Играх в Париже завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В Токио итальянец стал серебряным призером в этом же виде программы, а также взял бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «В американских застенках остаются десятки соотечественников». Арестованный в США россиянин не попал на обмен. Почему?

      Российский боец раскрыл новую хитрость ВСУ под Угледаром

      Правоохранители сообщили о сотрудничестве арестованного замминистра обороны со следствием

      Итальянский пловец сравнил уровень организации Олимпиады в Париже с Играми в Токио

      В Германии подняли вопрос о «черном списке» поддерживающих мир на Украине политиков

      На Украине заметили деревянный F-16

      На Украине раскрыли участь полученных F-16

      В Севастополе назвали способ уничтожить часть сбитой ракеты ATACMS

      Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

      В ЕС заявили об ущербе местным церквям из-за отсутствия отопления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше