Итальянский пловец сравнил уровень организации Олимпиады в Париже с Играми в Токио

Пловец Чеккон заявил, что уровень организации ОИ в Токио выше, чем Игр в Париже

Итальянский пловец Томас Чеккон сравнил уровень организации Олимпиады-2020 в Токио с Играми-2024 в Париже. Его слова приводит La Repubblica.

По его словам, в Японии соревнования были организованы лучше. «В деревне отсутствует кондиционер, невыносимо жарко, плохо кормят. Многие из-за этого съехали. Сначала — дождь, затем — жара, мы не высыпаемся. Вода в бассейне медленная. От этого всего устаешь, это не проходит бесследно», — заявил спортсмен.

Чеккон на Играх в Париже завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В Токио итальянец стал серебряным призером в этом же виде программы, а также взял бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.