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07:03, 2 июля 2025КультураЭксклюзив

Автограф культового певца продали в Москве за полмиллиона рублей

Stargift: Нотный лист с автографом Стинга продан в Москве за полмиллиона рублей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stargift

Нотный лист с автографом культового музыканта Гордона Мэттью Томаса Самнера, известного под псевдонимом Стинг, был продан в Москве за полмиллиона рублей. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе галерей Stargift.

«Нотный лист с собственноручной подписью Стинга — легендарного музыканта, бывшего участника группы The Police и автора культовых хитов, был продан за 500 тысяч рублей в Москве 29 июня», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что экспонат связан с песней «Every Little Thing She Does Is Magic», выпущенной в 1981. Также представитель галереи рассказал, что нотный лист сопровождался международным сертификатом подлинности Beckett.

Часть средства от продажи — в размере 279 тысяч рублей — направлены на помощь детям, семьям и пожилым людям

галерея Stargift

Ранее стало известно, что бывший дом музыканта Стинга был выставлен на продажу. Трехэтажное поместье располагается в Хэмпстеде и считается одним из старейших в этом районе. Его стоимость составляет 16 миллионов долларов (1,25 миллиарда рублей). Стинг проживал в нем в 80-х.

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