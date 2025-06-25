Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:06, 25 июня 2025Экономика

На продажу выставили бывший дом Стинга

NYP: 300-летний дом музыканта Стинга выставлен на продажу за $ 16 млн
Виктория Клабукова

Фото: агенство Savills

Бывший дом музыканта и экс-фронтмена группы Police Стинга выставлен на продажу. Речь идет о лондонском поместье, построенном еще в начале XVIII века, пишет New York Post (NYP).

Трехэтажное поместье располагается в Хэмпстеде и считается одним из старейших в этом дорогом районе. Его стоимость составляет 16 миллионов долларов (1,25 миллиарда рублей). Дом окружен пышным садом, что добавляет ему уединения под стать образу жизни рок-звезды. Величественный фасад выдержан в георгианском стиле и увит плющом, покоряет и двухэтажное крыльцо с фронтоном. На 400 квадратных метрах разместились пять спален, две кухни и три гостиные. В усадьбе сохранились камины, винтовая лестница и арочные окна. С террасы на крыше открывается живописный вид на английскую столицу.

Стинг проживал здесь недолго в 80-х, когда группа Police возглавляла британские чарты. Помимо рокера, здесь проживала русская прима-балерина Тамара Карсавина. В истории остались упоминания и о темном прошлом поместья: некогда оно служило публичным домом.

Ранее от своей резиденции в Беверли-Хиллз решил избавиться басист американской группы Kiss Джин Симмонс. Свой особняк площадью 720 квадратных метров музыкант оценил почти в 14 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

    «Она какая-то родная». Блогерша с Кавказа радуется жизни и готовит горы еды. Как за это ее полюбили миллионы россиян?

    «Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?

    Раскрыты подробности об обучавшем домогаться девушек блогере

    Спецпосланник Трампа призвал Россию и Украину брать пример с Ирана и Израиля

    На Западе сделали мрачный прогноз об Израиле и Иране

    На Украине сделали признание о лжи ВСУ

    Решение Зеленского приехать на саммит НАТО в костюме объяснили

    В МИД РФ раскрыли место возможного противостояния России и НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости