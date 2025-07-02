Секреты самого провального гаджета Apple украли

Apple обвинила экс-сотрудника в краже секретов шлема Vision Pro

Корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в краже технологий, связанных с гарнитурой Vision Pro. Об этом сообщает издание SiliconValley.

Фирма подала в суд на экс-старшего инженера Ди Лю, который ранее перешел из Apple в Snap. Утверждается, что он имел доступ к секретной информации и работал над разработкой шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Это устройство, которое вышло в феврале 2024 года, многие журналисты назвали провальным из-за ограниченного количества функций и низких продаж.

В Apple полагают, что ее бывший инженер мог передать информацию, которая является коммерческой тайной, в Snap. Так, он якобы договорился о трудоустройстве на новом рабочем месте еще будучи сотрудником Apple. Snap поддерживает работу соцсети Snapchat и выпускает умные очки Spectacles.

В иске говорится, что за три дня до ухода из Apple Ди Лю использовал свои учетные данные, чтобы скачать тысячи документов, содержащие коммерческие секреты. «Мы считаем, что господин Лю намерен использовать конфиденциальную информацию Apple в Snap», — заметили юристы Apple.

В Apple потребовали от ответчика вернуть якобы украденные документы и предоставить свои личные гаджеты для анализа. Журналистам не удалось получить комментарий как от Apple, так и от Ди Лю.

В мая пользователи шлема Apple Vision Pro назвали его самой бесполезной покупкой в опросе газеты The Wall Street Journal. Многих респондентов возмутила высокая цена устройства — 3500 долларов, или около 280 тысяч рублей.