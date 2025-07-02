Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:35, 2 июля 2025Наука и техника

Секреты самого провального гаджета Apple украли

Apple обвинила экс-сотрудника в краже секретов шлема Vision Pro
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в краже технологий, связанных с гарнитурой Vision Pro. Об этом сообщает издание SiliconValley.

Фирма подала в суд на экс-старшего инженера Ди Лю, который ранее перешел из Apple в Snap. Утверждается, что он имел доступ к секретной информации и работал над разработкой шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Это устройство, которое вышло в феврале 2024 года, многие журналисты назвали провальным из-за ограниченного количества функций и низких продаж.

В Apple полагают, что ее бывший инженер мог передать информацию, которая является коммерческой тайной, в Snap. Так, он якобы договорился о трудоустройстве на новом рабочем месте еще будучи сотрудником Apple. Snap поддерживает работу соцсети Snapchat и выпускает умные очки Spectacles.

В иске говорится, что за три дня до ухода из Apple Ди Лю использовал свои учетные данные, чтобы скачать тысячи документов, содержащие коммерческие секреты. «Мы считаем, что господин Лю намерен использовать конфиденциальную информацию Apple в Snap», — заметили юристы Apple.

В Apple потребовали от ответчика вернуть якобы украденные документы и предоставить свои личные гаджеты для анализа. Журналистам не удалось получить комментарий как от Apple, так и от Ди Лю.

В мая пользователи шлема Apple Vision Pro назвали его самой бесполезной покупкой в опросе газеты The Wall Street Journal. Многих респондентов возмутила высокая цена устройства — 3500 долларов, или около 280 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане арестовали российских туристов и IT-специалистов. Задержанные появились в суде со следами пыток

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в июле оценили

    Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

    Сыгравший Петра I актер узрел в императоре Штирлица

    Российский губернатор похвалил жителей за установку третьего в регионе памятника Сталину

    На Камчатке произошло мощное землетрясение

    Главаря пытавшей студенток на автомойке банды задержали

    Россиян предупредили о мошенничестве с пересдачей ОГЭ и ЕГЭ

    Развенчан миф о вреде растительных масел

    Туристка побывала в самой дорогой стране Европы и раскрыла цены на продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости