Назван самый разочаровывающий гаджет Apple

WSJ: Пользователи шлема Apple Vision Pro назвали его самой бесполезной покупкой

Журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ) опросили владельцев гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа поговорили с владельцами гарнитуры спустя год после выхода устройства в продажу. По словам журналистов, большая часть респондентов назвала Vision Pro разочаровывающим гаджетом, который определенно не стоит своих денег — 3500 долларов, или около 280 тысяч рублей.

«Он просто собирает пыль. Думаю, я пользовался им, наверное, раза четыре за последний год», — описал свой опыт взаимодействия с девайсом риелтор Дастин Фокс. Он отметил, что Vision Pro оказался слишком тяжелым гаджетом и от его использования болит шея. «Я бы никому не рекомендовала его покупать, если только вы не очень богаты и не знаете, что делать со своими деньгами», — раскритиковала шлем его владелица Товия Голдштейн.

Некоторые обладатели Vision Pro признались, что испытывали неодобрение или недоумение со стороны других людей, когда надевали гарнитуру в публичных местах. По словам оператора телестудии Энтони Раканиелло, владеть Vision Pro — лучший способ заставить людей смеяться над вами.

В заключение журналисты отметили, что шлем Vision Pro очень быстро обесценивается. Так, один мужчина на правах анонимности рассказал, что смог перепродать свой девайс лишь в два раза дешевле от его стоимости — за 1900 долларов.

В апреле известный инсайдер под ником Jukanlosreve заявил, что Apple выпустит продолжение шлема дополненной реальности Vision Pro в конце 2025 года.