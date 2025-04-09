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16:42, 9 апреля 2025Наука и техника

Apple выпустит продолжение провального гаджета

Apple представит новое поколение провалившегося в продаже шлема Vision Pro
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Корпорация Apple выпустит продолжение шлема дополненной реальности Vision Pro в конце 2025 года. Об этом в соцсети X рассказал известный инсайдер под ником Jukanlosreve.

Специалист проанализировал цепочки поставок и контракты Apple со своими поставщиками. Он выяснил, что IT-гигант уже запустил производство нового процессора M5, на котором, скорее всего, будет основана новая версия гарнитуры.

Также автор узнал, что Apple заказала компоненты для новой версии Vision Pro у китайских поставщиков Changying Precision и Lens Technology — компании будет поставлять металлические и стеклянные детали соответственно. Шлем Vision Pro появился в продаже в феврале 2024 года, а уже к концу года Apple приостановила его производство из-за провала в продаже.

По мнению Jukanlosreve, темпы производства компонентов указывают на то, что новое поколение гарнитуры дополненной реальности появится в продаже в конце 2025 года. Однако ему не удалось выяснить ориентировочную стоимость девайса. Оригинальный шлем Vision Pro доступен в США минимум за 3500 долларов, или около 300 тысяч рублей.

В материале также нет информации о дешевой версии Vision Pro, разработка которой должна была начаться. В ноябре авторитетный аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что выпуск девайса решили отложить как минимум до 2027 года.

В начале апреля блогер Джон Проссер заявил, что новая iOS для iPhone получит округлые иконки приложений и полупрозрачный интерфейс. Он отметил, что новая iOS будет во многом похожа на visionOS — ОС для Vision Pro.

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