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Российские клиенты Rolls-Royce ознакомились с новым Phantom

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Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce провел в Москве закрытую презентацию модели Phantom восьмого поколения. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Новый Phantom оснащен двигателем V12 объемом 6,75 л с двойным турбонаддувом. Предусмотрена возможность переключения передач с учетом данных спутниковой навигации (Satellite Aided Transmission — SAT). В салоне установлена инновационная передняя панель «Галерея». Клиенты могут заказать у любого художника произведение искусства, которое будет заключено в бесшовное стеклянное полотно во всю длину передней панели.

«Phantom — это воплощение непринужденной элегантности, модель исторического значения, занимающая особое место в мире роскоши. Наши клиенты, тонкие ценители роскоши, просили нас создать для них нечто еще более индивидуальное. И мы с гордостью представляем новый Phantom — современный и в то же время неподвластный времени шедевр, дающий возможность сделать ваш автомобиль столь же уникальным, как и отпечаток вашего пальца», — отметил Феликс Килбертус, руководитель по внешнему дизайну Rolls-Royce Motor Cars.

Мировая премьера автомобиля прошла в конце июля в Лондоне в рамках выставки The Great Eight Phantoms («Восемь великих Phantom»). Машины уже доступны для заказа в России.

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