Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti

Гражданин России, который приобрел за 240 миллионов рублей гиперкар Bugatti Chiron, не может ввезти его в страну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Проблема связана с тем, что на автомобиле не установлена навигационная система ЭРА-ГЛОНАСС. Имя владельца машины не называется, однако известно, что еще двое граждан России заказали такие авто.

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Официальная премьера Bugatti Chiron состоялась в рамках международного автосалона в Женеве 2016 года. Под капотом у этой модели установлен двигатель W16 объемом восемь литров, мощность силового агрегата составляет 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 420 километров в час. Машина оснащена аудиосистемой, при создании которой использовались синтетические бриллианты.

ЭРА-ГЛОНАСС — российская государственная система экстренного реагирования при авариях. Предполагается, что внедрение системы приведет к сокращению времени реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях.

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