Россияне разочаровались в мощных автомобилях

Объем продаж новых легковых автомобилей с двигателями мощностью свыше 200 лошадиных сил снизился в России с 9,2 процента до 8,4 процента. Такие данные приводит агентство «Автостат».

Аналитики сравнили статистику по прошедшим месяцам 2017 года с тем же периодом предыдущего года. Наибольший интерес у потребителей вызывают машины с двигателями мощностью от 100 до 200 лошадиных сил — их доля составляет 72,9 процента. Легковые автомобили, оснащенные моторами менее 100 лошадиных сил, занимали в 2017 году 18,7 процента рынка.

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По мнению специалистов агентства, в 2018 году тенденция отказа от покупки мощных легковых автомобилей усилится. Это связано с готовящимся изменением акцизов на новые автомобили. Новая шкала, введение которой запланировано на 1 января 2018 году, увязывает размер платежа с мощностью двигателя автомобиля, что приведет к росту цен.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев с января по октябрь 2017 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,57 триллиона рублей.

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