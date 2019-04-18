Назван автомобиль года

Британский электромобиль Jaguar I-Pace получил титул «Автомобиль года» на автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке в среду, 17 апреля. Об этом говорится на сайте автосалона.

Кроме того, Jaguar I-Pace победил в номинации «Самый экологичный автомобиль».

Машина заняла первое место среди 40 участников. Вместе с ней в тройке лидеров оказались Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Отмечается, что звание «Автомобиль года» компания Jaguar Land Rover получает уже во второй раз. Предыдущим победителем становилась модель Jaguar F-Pace в 2017 году. Помимо этого, она выиграла в номинации «Лучший автомобильный дизайн года».

Материалы по теме Хозяева дорог Кто творит революцию на автомобильном рынке

Лучшим городским автомобилем на World Car Awards признали Suzuki Jimny, лучшим люксовым — Audi A7, а лучшим гиперкаром — McLaren 720S.

Кандидатов оценивало международное жюри из 86 самых опытных и влиятельных автожурналистов из 24 стран мира, которых предварительно отбирали организаторы World Car Awards.

В апреле российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину. Так, самым любимым брендом среди москвичей стал BMW: на первом месте оказались модели 3-й серии (средняя цена около двух миллионов рублей), а на втором — модели 5-й серии (примерно три миллиона рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!