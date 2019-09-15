В российском городе установили дорожный знак со «смертью с косой»

На одной из улиц Архангельска установили дорожный знак с фигурой «смерти с косой». Об этом в воскресенье, 15 сентября, пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, деревянный силуэт в черном балахоне, который держит в одной руке знак ограничения скорости до 60 километров в час, а в другой — косу, появился на Ленинградском проспекте города ночью в пятницу, 13 сентября.

Отмечается, что инициатором его установки стали местные власти. Известно, что на работу художника, а также на материалы, доставку и установку скульптуры из городского бюджета было выделено 94 тысячи рублей.

Как уточнил представитель администрации города, такую фигуру «невозможно не заметить на дороге». «Ее задача — напоминать автомобилистам о бесценности жизни. Дорожное полотно на проспекте отремонтировано, и у многих возникает соблазн как следует разогнаться», — пояснил он.

В декабре 2016 года на всех въездах в город Абакан появилась «Смерть с косой» — человек в черном балахоне рядом с дорожным знаком, устанавливающим максимально разрешимую скорость 60 километров в час. Городская Госавтоинспекция тогда проводила акцию по названием «Скорость смерти», направленную на повышение безопасности на дорогах. В инсценировке участвовали студенты образовательных учреждений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!