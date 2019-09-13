Сотрудники комнат страха рассказали о самых действенных способах напугать людей

Пользователи Reddit, когда-либо работавшие в комнатах страха, вспомнили случаи, когда им удавалось сильно напугать приходивших к ним посетителей. Тред с их ответами набрал больше тысячи комментариев.

Юзер ALasagnaForOne рассказал, что люди испытывают наибольший испуг, когда думают, что они находятся в безопасном месте. Он объяснил, что работал в «сказочном доме», где последняя комната была замаскирована под обычную, однако, как только люди заходили туда и думали, что здесь их не ждет ничего страшного, свет выключался, на стенах появлялись рисунки дьявола, а ALasagnaForOne выскакивал в костюме страшной Белоснежки.

Комментатор OneMillionDandelions однажды стал свидетелем того, как женщина упала в обморок от того, что увидела 10 смертей с косой одновременно. Dredgen_Recyclops играл в комнате страха роль Фредди Крюгера (персонажа серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов») и так сильно напугал женщину стуком своей железной перчатки, что она потеряла сознание и ударилась головой о металлический знак.

Пользователь Sn0qualmie каждый Хэллоуин играет роль «живого зеркала»: он скрывается за серебристой тканью и в определенный момент протягивает руку, чтобы схватить кого-то из проходящих мимо. CarolinaFiasco в свою очередь специализировалась на том, что работала в комнате страха «профессиональным зомби». «Однажды взрослый мужчина взаправду заплакал и начал звать маму», — вспомнила девушка.

Ранее пользователи Reddit обсудили самые страшные и воздействующие на психику фильмы. Среди наиболее пугающих картин были названы «Сияние» и несколько частей «Пункта назначения».

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