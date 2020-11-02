В Индии запретят петарды из-за коронавируса

В индийском Раджастане запретят петарды из-за опасности распространения коронавируса. Об этом заявил главный министр штата Ашок Гелот в своем Twitter-аккаунте.

«Правительство решило запретить продажу и использование петард, чтобы защитить здоровье зараженных COVID-19 от ядовитого дыма», — пояснил он. Гелот подчеркнул, что защита граждан — главная задача властей Индии.

Sputnik отмечает, что медицинские работники страны уже предупреждали, что зимний сезон может привести к активному распространению коронавирусной инфекции. Это связано с праздничным сезоном, во время которого возрастает уровень загрязнения воздуха.

«У тех, кто страдает от загрязнения воздуха, ослаблены иммунитет и легкие. Когда они подвергаются воздействию инфекций, у них выше шанс заразиться — например, коронавирусом — нежели у здоровых людей. У [тех, кто страдал от загрязненного воздуха], также выше шансы умереть от осложнений», — рассказал доктор Арвинд Кумар (Arvind Kumar).

Индия занимает вторую строчку по числу заражений коронавирусом в мире. По последним данным, в стране 8,2 миллиона случаев инфицирования. 1,2 миллиона человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru