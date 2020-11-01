Китайцев решили пересчитать

В Китае началась перепись населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Седьмая в истории страны кампания продлится до 10 декабря, в ней задействованы семь миллионов человек, каждый сотрудник должен зарегистрировать около 250 человек. Помимо непосредственно китайцев, власти решили пересчитать всех проживающих в стране иностранцев, за исключением туристов и лиц в краткосрочной командировке. Также в перепись попадут проживающие за границей китайские студенты и командированные на работу сотрудники.

По данным на конец 2019 года, численность населения КНР без учета Гонконга, Макао и Тайваня превысила 1,4 миллиарда человек.

В июле группа международных ученых спрогнозировала рост населения в мире. По подсчетам, пик придется на 2064 год и снизится до 8,8 миллиарда к 2100 году. Согласно прогнозу, первыми пятью странами с наибольшим числом населения к началу XXII века будут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан, при этом население Китая сократится на 48 процентов.