Названа главная проблема экономики в XXII веке

В ближайшие десятилетия население планеты сократится, и это станет одной из главных проблем для экономики XXII века. Несмотря на рост продолжительности жизни (в среднем до 74 лет) число трудоспособного населения сократится. Это, указывает Bloomberg, чревато проблемами для экономики.

Сильнее всего это скажется на пенсионных системах и здравоохранении. Также агентство указывает, что снижение числа трудоспособного населения повлечет за собой сокращение налоговых поступлений и нанесет ущерб производственной сфере. В челом это приведет к экономическому спаду и замедлению роста уровня жизни.

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Ранее специалисты Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле объявили о сокращении населения планеты в будущем.

Предполагается, что население Земли начнет сокращаться в середине 2060-х, а концу века численность составит 8,8 миллиарда человек.

Сейчас на планете живет порядка 7,6 миллиарда человек. С 1950-х численности ежегодно растет на 1-2 процента. Пика — в 9,7 миллиарда — показатель достигнет к 2064 году, а потом численность начнет сокращаться. Причем в большей степени это касается Японии, Испании, Таиланда и Италии, где численность населения к этому времени сократится более чем на половину.

Эксперты указывают, что демографические изменения связаны со снижением рождаемости, общим ростом уровня образования и широким применением средств контрацепции. По прогнозам ученых, лидерами по численности трудоспособного населения в мире будут США, Китай, Индия и Нигерия.