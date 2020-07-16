Предсказано мрачное будущее человечества

Ученые Университета Вашингтона и Института показателей и оценки здоровья (IHME) в США предсказали, что к концу столетия численность людей на Земле начнет сокращаться, что может привести к демографической катастрофе. О мрачном будущем человечества сообщается в журнале Lancet.

По оценкам исследователей, к 2060 году численность людей на планете увеличится на два миллиарда человек. Однако через несколько десятилетий уровень рождаемости будет падать, и такие страны, как Италия и Япония, потеряют до половины своего населения. Хотя это потенциально благоприятно для окружающей среды, увеличение доли пожилых людей и сокращение доли молодых породит экономические проблемы, а также нанесет удар по здравоохранению и социальной поддержке.

К 2064 году численность людей достигнет 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году уменьшится до 8,8 миллиарда. Это противоречит предыдущим оценкам, согласно которым к концу века население увеличится до 12,3 миллиарда человек и не будет сокращаться. Однако в новой работе исследователи использовали усовершенствованную модель, основанную на когортной фертильности — среднего числа детей, рожденных группой женщин определенного возраста (в данном случае, до 50 лет).

Согласно результатам модели, значительно упадет рождаемость в странах Африки. Например сейчас в странах к югу от Сахары на одну женщину приходится, в среднем 4,7 новорожденных. В частности, в Нигерии в 2017 году этот показатель достиг рекордных семи новорожденных на одну женщину. К 2100 году он упадет до 1,8. В Японии население сократится со 128 миллионов до 60 миллионов, а в Китае опустится ниже миллиарда.

Численность людей старше 80 лет увеличится примерно в шесть раз. Это потребует дополнительных ресурсов для поддержки уровня здравоохранения. Одним из способов справиться с кризисом для некоторых стран может стать правильная иммиграционная политика и поддержка многодетных семей. В то же время ограничение доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья может обернуться разрушительными последствиями, пишут авторы работы.