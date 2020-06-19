Предсказана крупная экологическая катастрофа в Арктике

Ученые Франции и Швейцарии предсказали, что в XXI веке произойдет более сильное подкисление Северного ледовитого океана, чем предсказывали модели. Причиной станет интенсивное поглощение морской водой углекислого газа из атмосферы, где происходит его накопление в результате сжигания ископаемого топлива. О будущей экологической катастрофе сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Согласно расчетам, моря в Арктике будут поглощать на 20 процентов больше углекислого газа при условии, что уровень углерода в атмосфере продолжит расти. В результате кислотность морской воды увеличится, особенно на глубине 200-1000 метров. Этот слой населен большим количеством видов живых существ, в том числе раковинными моллюсками (мидии и крылоногие), составляющими кормовую базу для китов и других животных.

Повышенная кислотность океана отрицательно сказывается на формировании карбонатных раковин и наружных скелетов у моллюсков, кораллов, морских ежей и звезд, которые становятся мягкими и легко растворимыми. Потеря раковинных животных подорвет пищевые цепочки Арктики вплоть до промысловых рыб и млекопитающих.

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