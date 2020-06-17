Раскрыта причина самой смертоносной катастрофы в истории Земли

Ученые США, Канады и России раскрыли, что причиной крупнейшего вымирания в истории Земли мог стать колоссальный пожар из-за вулканической активности 252 миллиона лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geology.

Массовое исчезновение видов живых организмов на границе пермского и триасового периода, называемое Великим вымиранием, считается самым смертоносным в истории планеты. По оценкам, вымерли 96 процентов морских видов и 70 процентов наземных существ. Считается, что основной причиной катастрофы стали Сибирские траппы — массовое континентальное излияние магмы на поверхность, которое продлилось около двух миллионов лет. Однако при этом оставалось неизвестным, как именно вулканическая активность стала роковой для биосферы.

Согласно одной из гипотез, главную роль сыграло глобальное потепление, однако извержения вулканов не могли сами по себе насытить атмосферу достаточным количеством углерода. Ученые пришли к выводу, что Сибирские траппы привели к глобальному пожару, при котором сгорели огромные объемы ископаемого угля, карбонатов и сланцев. Это подтвердили результаты анализа древних вулканических пород вдоль реки Ангара в Сибири.

Исследователи обнаружили в образцах следы сгоревшего угля и древесного материала. Это стало прямым доказательством пожаров из-за потоков магмы. По словам ученых, подобная картина наблюдается и сегодня, однако сейчас причиной является сжигание ископаемого топлива человечеством.

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