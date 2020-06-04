Раскрыто происхождение загадочного кратера в Сибири

Российские ученые раскрыли механизм происхождения загадочного кратера, обнаруженного на полуострове Ямал в 2017 году. Оказалось, что он возник в результате выбросов парникового газа метана, что могло быть спровоцировано глобальным потеплением. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Geoscience.

Специалисты собрали данные во время экспедиции в долину реки Йоркута-Яха в июне 2017 года, в ходе которой были проведены полевые наблюдения и отборы проб вечной мерзлоты и грунтового льда с края кратера. Образцы проверили на содержание углекислого газа, метана и других углеводородных газов.

Кратер расположен к югу от других подобных геологических образований, обнаруженных в последнее десятилетие на северо-западе Сибири. Это явление связывают с выбросами из-под земли газов, выделяющихся при таянии вечной мерзлоты. Результаты исследования показали пониженное содержание метана в образцах по сравнению с углекислым газом. При этом газ мигрировал из более глубокого источника.

Ученые пришли к выводу, что газоэмиссионный кратер на Ямале возник в результате различных процессов, происходящих как на большой глубине, так и ближе к поверхности. В непромерзающих слоях грунта, называемых таликом, накапливался метан, при этом сам талик был окружен льдом. В естественной камере из-за накопления газа нарастало давление, пока не произошел взрыв с извержением воды и льда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!