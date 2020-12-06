Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео

В Ростове-на-Дону загорелся павильон рынка «Классик» с пиротехникой. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Mash.

На распространенных кадрах заметно, как множество пиротехнических изделий взрываются в воздухе и разлетаются в разные стороны. За происходящим издалека наблюдают прохожие, а к месту подъезжают машины пожарных и спасателей.

По данным «Интерфакса», к 8:00 по мск площадь пожара увеличилась с 1,5 до 2,5 тысячи квадратных метров. Изначально двухэтажный торговый павильон загорелся на площади 200 «квадратов». Пожару присвоен четвертый номер сложности. К тушению привлечены 144 человека и 44 единицы техники, сообщили в МЧС по Ростовской области.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет.