Названа возможная причина пожара с двумя жертвами в московской больнице

Названа возможная причина пожара с двумя жертвами в одном из корпусов Московского международного онкологического центра. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Причиной пожара в корпусе, находящемся на реконструкции, могло стать неосторожное обращение с огнем.

«Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Также рассматриваются иные версии, в том числе — неисправность электрообогревательных приборов», — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, пожар произошел в Московском международном онкоцентре на улице Дурова.

Ранее 3 декабря сообщалось, что при пожаре в московской больнице погибло два человека. Всего из здания эвакуировали около 20 рабочих, горение ликвидировали.

18 ноября произошел разрыв кислородного трубопровода в одном из корпусов больницы в Коммунарке для больных COVID-19. Была повреждена обшивка здания. На место для проверки выехали пожарные. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы идет белый дым — по их словам, там начался пожар.