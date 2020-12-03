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Двое человек погибли при пожаре в московской больнице

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Фото: РИА Новости

При пожаре в московской больнице погибло два человека. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, корпус находится на реконструкции. Всего из здания эвакуировали около 20 рабочих. Пожар произошел в клинике на улице Дурова, дом 26. Открытое горение произошло на третьем этаже, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Также в экстренных службах сообщили, что открытое горение в больнице ликвидировано.

18 ноября произошел разрыв кислородного трубопровода в одном из корпусов больницы в Коммунарке для больных COVID-19. Была повреждена обшивка здания. На место для проверки выехали пожарные. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы идет белый дым — по их словам, там начался пожар.

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