Очевидцы рассказали об обрушении стены в охваченном огнем гипермаркете в Томске

Очевидцы пожара в томском гипермаркете «Лента» рассказали изданию «Подъем» об обрушении одной из стен торгового здания.

Один из мужчин утверждает, что сначала он слышал только хлопки. В какой-то момент житель Томска заметил, что из здания гипермаркета начал валить густой черный дым. «Сейчас оранжевые отблески от пламени видно. Все еще горит, дым валит. Правда, чуть слабее», — поделился собеседник издания.

На данный момент известно, что площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров, в томском гипермаркете частично обрушилась крыша. Всех посетителей и работников успели эвакуировать, данных о пострадавших нет.

Некоторые пользователи соцсетей отмечали, что в здании гипермаркет посетитель запустил фейерверк.

Ранее в декабре сообщалось о пожаре в киоске с пиротехникой на улице Большой в Новосибирске. Возгорание сопровождалось залпами ракет и взрывами петард. Пожарные потушили пламя, однако магазин полностью сгорел.