В Москве рабочий упал в шахту лифта и погиб

Рабочий упал с 30 этажа строящегося дома в шахту лифта в Москве и погиб

В Москве в строящемся доме в Дмитровском районе рабочий погиб после того, как упал в шахту лифта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Следственный комитет (СК).

Согласно предварительным данным, рабочий находился в строящемся здании на улице Лобненская. Он упал в шахту лифта с высоты 30 этажа и погиб. На месте происшествия работают криминалисты.

Межрайонный следственный отдел организовал проверку. Специалисты должны будут дать правовую оценку случившемуся, а также определить, были ли на месте признаки преступления по статье «Нарушение требований охраны труда», и принять процессуальное решение.

В феврале 2022 года в городе Пушкино Московской области трое рабочих упали в шахту лифта, один из них умер в больнице. По предварительным данным, мужчины производили работы в строящемся доме, для чего соорудили деревянный помост, который обрушился.