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11:58, 7 марта 2023Россия

Россиянка обварилась кипятком в ванной и погибла

В Санкт-Петербурге женщина обварилась кипятком во время принятия ванны и погибла

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В петербургском Колпино женщина решила принять ванну и погибла. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, обварившееся тело россиянки нашли в одной из квартир на Пролетарской улице. Предварительно, она скончалась после того, как обварилась кипятком в ванной.

У 53-летней погибшей в ушах и носу была кровь, подробности случившегося выясняются.

Ранее в Ачинске четырехлетний ребенок погиб после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком. Мальчик опрокинул на себя кипяток 1 марта, но его мать решила не обращаться к врачу, и ребенок умер спустя несколько дней.

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Анастасия Шейкина
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