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10:30, 13 апреля 2023Россия

Россиянку частично парализовало после врачебной ошибки во время родов

Жительницу Ростовской области частично парализовало после врачебной ошибки во время родов

Фото: Unsplash

Жительницу Ростовской области частично парализовало после врачебной ошибки, допущенной во время родов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, женщина поступила в родильное отделение центральной больницы города Батайска три года назад. После родов, в процессе которых медики сделали россиянке эпидуральную анестезию, у нее начались мигрени, появились боли в позвоночнике и слабость в ногах.

Спустя полтора месяца у женщины отказала нижняя часть тела — следующие полгода она провела в кровати. Судмедэксперты выяснили, что причиной паралича стала неправильно поставленная анестезия, из-за которой в организме у пострадавшей развилось воспаление, поразившее часть спинного мозга.

Судебные разбирательства с медицинским учреждением длились три года. В результате россиянке удалось отсудить у больницы 500 тысяч рублей. Восстановить здоровье женщина смогла лишь частично — на данный момент она продолжает проходить реабилитацию.

Ранее сообщалось, что жительница Самарской области обвинила врачей местного роддома в смерти ее ребенка во время родов. По словам роженицы, во время беременности специалисты не обнаружили никаких отклонений у плода, но при этом у самой женщины выявили ряд аутоиммунных патологий.

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Варвара Родикова
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