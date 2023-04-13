Россиянку частично парализовало после врачебной ошибки во время родов

Жительницу Ростовской области частично парализовало после врачебной ошибки во время родов

Жительницу Ростовской области частично парализовало после врачебной ошибки, допущенной во время родов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, женщина поступила в родильное отделение центральной больницы города Батайска три года назад. После родов, в процессе которых медики сделали россиянке эпидуральную анестезию, у нее начались мигрени, появились боли в позвоночнике и слабость в ногах.

Спустя полтора месяца у женщины отказала нижняя часть тела — следующие полгода она провела в кровати. Судмедэксперты выяснили, что причиной паралича стала неправильно поставленная анестезия, из-за которой в организме у пострадавшей развилось воспаление, поразившее часть спинного мозга.

Судебные разбирательства с медицинским учреждением длились три года. В результате россиянке удалось отсудить у больницы 500 тысяч рублей. Восстановить здоровье женщина смогла лишь частично — на данный момент она продолжает проходить реабилитацию.

Ранее сообщалось, что жительница Самарской области обвинила врачей местного роддома в смерти ее ребенка во время родов. По словам роженицы, во время беременности специалисты не обнаружили никаких отклонений у плода, но при этом у самой женщины выявили ряд аутоиммунных патологий.