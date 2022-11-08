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13:40, 8 ноября 2022Россия

Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

В Самарской области женщина обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жительница Самарской области обвинила врачей роддома, принадлежащего больнице имени В. Д. Середавина, в смерти ребенка во время родов. Письмо с просьбой наказать медиков женщина опубликовала во «ВКонтакте».

По словам роженицы, во время беременности специалисты не обнаружили никаких отклонений у плода. При этом у матери нашли ряд аутоиммунных патологий. 28 апреля женщина поступила в роддом с «отошедшими водами и не болезненными схватками».

К вечеру этого же дня боли усилились и пациентка попросила сделать ей кесарево сечение, однако, по ее словам, врачи и акушерки отказали со словами «все рожают, и ты родишь». Также она сообщила, что медперсонал кричал на нее во время родов, а на просьбу смочить лицо водой акушерка, якобы, вылила ей на лицо бутылку воды.

«На последних моих потугах одна что-то там пыталась оттянуть у меня в матке, другая пыталась выдавить мне ребенка, но у нее не получилось. Спустя 18 часов (с начала родов — прим. «Ленты.ру») они решили посмотреть на КТГ и спросили у меня, готова ли я на кесарево», — написала женщина.

Ей выполнили кесарево сечение, однако ребенок умер. По ее мнению, в случившемся виноваты врачи, а ребенок задохнулся. Также она добавила, что врачи, якобы, скрыли данные КТГ, проведенного в период с 22:10 до 1:10.

Патологоанатомическое исследование показало, что ребенок скончался из-за гипоксии тяжелой степени вследствие хронической плацентарной недостаточности, которая сочеталась с выраженными воспалительными изменениями в пуповине и плаценте.

Ранее в городе Купино Новосибирской области женщина обвинила врачей в смерти 12-летней дочери из-за неверно поставленного диагноза. Школьнице стало плохо после прививки от клещевого энцефалита.

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Никита Абрамов
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