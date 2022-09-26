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Россиянка обвинила врачей в смерти 12-летней дочери из-за ошибочного диагноза

В Купино женщина обвинила врачей в смерти 12-летней дочери из-за ошибочного диагноза

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Купино Новосибирской области женщина обвинила врачей в смерти 12-летней дочери из-за неверно поставленного диагноза. Об этом пишет KP.RU.

Школьнице стало плохо после прививки от клещевого энцефалита — она вернулась домой вялой, у нее поднялась температура. Ребенку ненадолго полегчало, после чего его состояние опять ухудшилось и пришлось вызвать скорую.

«Фельдшер отказалась заходить в дом, потому что мы делали ремонт и часть пола в пристройке была вскрыта. Она потребовала, чтобы дочку вывели к ней на улицу. Ангелина идти сама уже не могла, плакала», — вспоминает женщина.

По ее словам, принимающий несовершеннолетнюю медик сначала не хотела класть ребенка в больницу, но женщина на этом настояла. Врач сказала, что у девочки обычное ОРВИ.

В больнице школьнице, по словам ее матери, ставили капельницу. Впоследствии россиянке позвонили из больницы и сообщили, что ее дочь впала в кому. Врачи назвали причиной случившегося гнойный менингит.

В связи с произошедшим Следственный комитет начал проверку. В больнице ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в Уфе местные жители пожаловались на сотрудников Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, которые, по их словам, избивают детей. Большинство детей, которые проходят лечение в диспансере, — из приютов и детских домов.

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Анастасия Шейкина
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