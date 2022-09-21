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Российских медиков туберкулезного диспансера обвинили в избиении детей

В Уфе жители обвинили медиков туберкулезного диспансера в избиении детей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Уфе местные жители пожаловались на сотрудников Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, которые, по их словам, избивают детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жители сообщают, что медики и персонал диспансера не выпускают пациентов на прогулки по две недели и кричат на несовершеннолетних. Помимо этого, в больнице есть тараканы.

Большинство детей, которые проходят лечение в диспансере, — из приютов и детских домов. В больнице и региональном Минздраве ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Санкт-Петербурге пациентки пожаловались на жестокое обращение к новорожденным со стороны медсестры в перинатальном центре. После случившегося глава Следственного комитета России взял на контроль дело о жестоком обращении с младенцами.

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Анастасия Шейкина
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