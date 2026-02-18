В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

IZ.RU: В марте в РФ начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона «Аргус»

Российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink. Он будет работать как оператор связи и обеспечит ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом, передают «Известия» (IZ.RU).

«"Аргус" способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — подчеркнул руководитель проекта Николас Оксман.

Планируется, что беспилотник сможет выполнять задачи на расстоянии 15-24 километров от земли, для противостояния ему противнику понадобится применять зенитно-ракетные комплексы вроде Patriot или C-300. При этом для российской стороны БПЛА представляет собой экономическую победу еще до начала боя, поскольку его стоимость существенно ниже, чем цена ракет, которыми его будут пытаться сбить.