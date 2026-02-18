Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:42, 18 февраля 2026Наука и техника

В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

IZ.RU: В марте в РФ начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона «Аргус»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink. Он будет работать как оператор связи и обеспечит ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом, передают «Известия» (IZ.RU).

«"Аргус" способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — подчеркнул руководитель проекта Николас Оксман.

Планируется, что беспилотник сможет выполнять задачи на расстоянии 15-24 километров от земли, для противостояния ему противнику понадобится применять зенитно-ракетные комплексы вроде Patriot или C-300. При этом для российской стороны БПЛА представляет собой экономическую победу еще до начала боя, поскольку его стоимость существенно ниже, чем цена ракет, которыми его будут пытаться сбить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Российские военные ликвидировали Зеленского

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 28 лет

    Живописная прогулка обернулась для туриста взломом с проникновением в чужой туалет

    30-летняя женщина с седьмым размером груди решилась на пластику и поделилась опытом

    В МИД России увидели сигнал для Зеленского в аресте Галущенко

    В США высказались об «ужасной» сделке России и Украины

    В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok