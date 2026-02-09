Реклама

В командовании ВСУ рассказали об обходе Россией блокировки Starlink

Бескрестнов: Россия использует Mesh-сети для обхода блокировки Starlink
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия использует Mesh-сети для обхода блокировки терминалов Starlink. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Мы видим, как сейчас россияне атакуют — это другая история, это управление "шахедами" (так на Украине называют российские дроны-камикадзе типа «Герань» — прим. «Ленты.ру») на радиомодемах, Mesh-сети, просто из России», — заявил он.

Mesh-сети, в отличие от Starlink, связывают дроны не через спутники, а через радиосвязь. Каждый дрон в такой системе является одновременно и приемником и передатчиком сигнала, что помогает образовывать в воздухе цепочку дронов. Если один беспилотник теряется или сбивается, сигнал идет в обход, что создает сложность его полной заглушки. Бескрестнов называет такую систему серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее кандидат технических наук Сергей Товкач рассказал о реальном положении дел после блокировки терминалов Starlink. По его словам, важность американской спутниковой системы сильно преувеличена.

