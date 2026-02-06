Реклама

Россия
16:41, 6 февраля 2026Россия

В России рассказали о реальном положении дел после блокировки терминалов Starlink

Товкач: Альтернативой Starlink для ВС России является оптико-волоконная связь
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские СМИ сообщают о больших проблемах со связью в российских войсках после блокировки терминалов Starlink. О том, как в реальности обстоят дела со связью на фронте в беседе с «Царьградом» рассказал руководитель конструкторского бюро, кандидат технических наук Сергей Товкач.

По его словам, важность американской спутниковой системы сильно преувеличена. Он подчеркнул, что эффективной альтернативой Starlink является оптико-волоконная связь, которую в рамках штурма активно использовали бойцы ЧВК «Вагнер».

«У "Вагнера" этот способ использовали, когда Бахмут штурмовали. У них всегда за передовыми группами бежал связист с катушкой. Тогда над этим смеялись, но по факту у "Вагнера" всегда была высокоскоростная связь и координация подразделений», — заметил специалист.

Кроме того, он предложил делать радиомосты, которые хорошо подойдут для тылового обеспечения и штабов. Товкач напомнил, что они позволяют создавать высокоскоростную радиосвязь на расстоянии в пять километров.

Ранее на Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ. Это произошло из-за необходимости верификации терминалов в белых списках.

