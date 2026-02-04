На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

Военный Алекс подтвердил отключение части терминалов Starlink в ВСУ

Украинский военнослужащий с позывным Алекс в Telegram-канале подтвердил отключение части терминалов Starlink в ВСУ.

Ранее российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «Zаписки Vетерана» заявил о массовом отключении терминалов Starlink по обе стороны линии боевого соприкосновения, как у российских, так и у украинских военных.

По словам военного, из-за необходимости верификации терминалов в белых списках отключились некоторые аппараты с украинской стороны. При этом Алекс отметил, что «легли» и некоторые Starlink, уже внесенные в список, равно как некоторые незарегистрированные продолжают работать, поэтому четкой статистики сейчас нет.

Киев начал процедуру верификации терминалов в Вооруженных силах Украины (ВСУ), о чем ранее заявил министр обороны Михаил Федоров. Он подчеркивал, что неавторизованные устройства будут отключены.

Также известно, что компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

