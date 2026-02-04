Реклама

В России заявили о массовом отключении терминалов Starlink у военных с обеих сторон

Военблогер Ветеран заявил о массовом отключении Starlink у военных ВС РФ и ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Globallookpress.com

Российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «Zаписки Vетерана» в Telegram заявил о массовом отключении терминалов Starlink по обе стороны линии боевого соприкосновения, как у российских, так и у украинских военных.

«Идет массовое отключение терминалов "Старлинк". Причем с обеих сторон», — написал военблогер.

Автор Telegram-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов сообщил аналогичную информацию. «По всему фронту "легли" "Старлинки". У противника тоже», — отметил он.

Украинская сторона пока не подтверждала отключение. Речь может идти о технических проблемах, поскольку Киев начал процедуру верификации терминалов в Вооруженных силах Украины (ВСУ), о чем ранее заявил министр обороны Михаил Федоров. Он подчеркивал, что неавторизованные устройства будут отключены.

Также известно, что компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

