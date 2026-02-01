Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 1 февраля 2026Мир

Маск заявил о борьбе с якобы использованием Россией Starlink

Маск заявил о применении мер против якобы использования Россией Starlink
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск, передает агентство Reuters.

«Похоже, меры, которые мы приняли, чтобы остановить использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то», — написал бизнесмен.

Ранее Маск ответил словом «пожалуйста» министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink. По словам главы Минобороны, Маск оперативно отреагировал на его просьбу и немедленно начал работу над вопросом. Он также отметил, что срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в самом начале конфликта имело решающее значение для устойчивости Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной отмене встречи России и Украины в Абу-Даби

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Волгоград стал Сталинградом

    На Украине объяснили решение Зеленского бороться с бусификацией

    Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

    Россиянка побывала в супермаркете Турции и раскрыла цены на продукты

    Названы три сценария завершения СВО

    Долина заработает на своем юбилейном концерте миллионы рублей

    Зеленский задумался о втором сроке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok