20:30, 30 января 2026Мир

Маск одним словом ответил на просьбу министра обороны Украины

Маск ответил «пожалуйста» на просьбу министра обороны Украины Федорова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Пожалуйста», — написал бизнесмен.

По словам Федорова, Маск оперативно отреагировал на его просьбу и немедленно начал работу над решением проблемы. Он также отметил, что решение Маска срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в самом начале конфликта имело решающее значение для устойчивости Киева.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине. Он спросил у Маска, почему бы ему не помешать России использовать спутниковую систему в военных целях.

