Маск одним словом ответил на просьбу министра обороны Украины

Маск ответил «пожалуйста» на просьбу министра обороны Украины Федорова

Американский миллиардер Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Пожалуйста», — написал бизнесмен.

По словам Федорова, Маск оперативно отреагировал на его просьбу и немедленно начал работу над решением проблемы. Он также отметил, что решение Маска срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в самом начале конфликта имело решающее значение для устойчивости Киева.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине. Он спросил у Маска, почему бы ему не помешать России использовать спутниковую систему в военных целях.