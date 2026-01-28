Реклама

13:08, 28 января 2026Мир

Сикорский призвал Илона Маска отключить Starlink на Украине

Сикорский в соцсети X призвал Маска отключить Starlink на Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

«Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?» — написал Сикорский.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность.

Недавно же Маск назвал министра иностранных дел Польши слюнявым идиотом из-за слов о России и системе спутникового интернета Starlink.

